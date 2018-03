Beuren vor der Woche der Wahrheit

09.03.2018, Von Klaus Schorr

Fußball-Kreisliga B: Verfolgerduell gegen die SF Dettingen II – „Tenzlinger“ wollen im Neckartalderby Spitzenreiter TBN ärgern

Aufatmen bei den Fußballern: Das Wochenende verspricht gut zu werden, weitere Spielausfälle wird’s wohl kaum geben. Im Mittelpunkt des Geschehens des 18. Spieltags ist in der B6 das Verfolgerduell zwischen dem TSV Beuren und den SF Dettingen II. In der B4 will der TB Neckarhausen seinen Lauf gegen den TSV Neckartenzlingen fortsetzen und in der B5 stellt sich Marsonia Frickenhausen der Tormaschinerie des TV Tischardt in den Weg.

In der Staffel 1 ist bei Primus TV Unterboihingen alles aus Aufstieg fokussiert. Nur die Meisterschaft zählt, genauso wie ein Sieg am Sonntag in Berkheim beim Tabellenzehnten. Nach der erneuten Spielabsage am Sonntag ist der TSV Wolfschlugen schon mit drei Partien im Rückstand. Umso wichtiger für die Mannen von Ivan Aralo, der nach der Saison sein Engagement bei den „Hexenbannern“ beendet, dass sie wieder ihren Rhythmus finden. Das Gastspiel beim Tabellenletzten TSV Scharnhausen II wäre der ideale Einstieg zum Warmwerden.