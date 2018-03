09-Coach Fischer schielt nach oben

08.11.2013, Von Alexander Schmid — E-Mail verschicken

Fußball-Bezirksliga: Grötzingens Abteilungsleiter Sieber fordert acht weitere Zähler vor der Pause

Nach dem 2:1-Erfolg des FV 09 Nürtingen beim TSV Grötzingen stehen beide Teams vor einer komplett anderen Ausgangssituation: Während Nullneun-Trainer Klaus Fischer wieder nach oben schielt und beim Heimspiel am Sonntag gegen den SV Göppingen II „nachlegen“ möchte, spricht TSVG-Abteilungsleiter Olav Sieber vor dem Spiel beim TSV Wendlingen von einer „saisonentscheidenden“ Partie.

Sieber hat angefangen zu rechnen. Zwölf magere Punkte stehen derzeit beim TSV Grötzingen auf dem Konto. Soll das mit dem Klassenerhalt was werden, müssen für den Abteilungsleiter des Tabellenvierzehnten bis Weihnachten dringend noch einige Zähler hinzukommen. „20 Punkte sollten es schon sein“, sagt Sieber, „denn wir haben nicht die Möglichkeiten, in der Winterpause groß nachzurüsten.“ Die fehlenden acht Punkte einzufahren, wird aber schwer: Von den noch vier ausstehenden Partien müssen die abstiegskampferprobten Grötzinger drei in der Fremde bestreiten. „Wir sind jetzt in einer Situation, in der uns ein Punkt auswärts nicht mehr reicht“, warnt Sieber daher vor dem Duell beim TSV Wendlingen und erklärt die nächsten Spiele bereits als „saisonentscheidend“.