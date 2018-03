Nächste bittere Pille für die Knights

14.10.2014, Von Christoph Schmidt — E-Mail verschicken

Basketball, 2. Bundesliga Pro A: Kirchheim verliert zum zweiten Mal nach Verlängerung und damit auch das dritte Herzschlagfinale

Schmerzhaftes Déja-vu-Erlebnis für die Zweitliga-Basketballer der Kirchheim Knights: Bei den Academics Heidelberg setzte es beim 81:84 (37:33) bereits die zweite Auswärtsniederlage nach Verlängerung in Serie. Die Talfahrt des Teams von Neu-Trainer Michael Mai in der Pro A hält nach drei aufeinanderfolgenden Herzschlag-Pleiten somit weiter an.

Wie auch bei der Niederlage nach doppelter Extraschicht in Chemnitz und bei der bitteren 87:88-Heimpleite gegen die Hamburg Towers fehlte den Rittern in Heidelberg das nötige Quäntchen Fortune in den entscheidenden Momenten. Der entscheidende Drei-Punkte-Wurf gelang den Gastgebern quasi mit der Schlusssekunde der Verlängerung. „Wir haben verdammt viel richtig gemacht, und ich muss meinen Spielern zunächst Mal ein Lob aussprechen, dass sie nach zwei derart bitteren Niederlagen so eine Moral an den Tag gelegt haben“, stellte Coach Mai ernüchtert fest. Die Hauptgründe für die erneute Pleite hatte der Amerikaner schnell gefunden. „Wir hatten viel zu viele Ballverluste – und die haben uns einfach gekillt.“