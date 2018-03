Licht und Schatten bei den Kirchheim Knights

17.02.2014, Von Christoph Schmidt — E-Mail verschicken

Basketball, 2. Liga Pro A: Nach Niederlage in Jena am Freitag mit Heimsieg über Magdeburg am Sonntag schadlos gehalten

Freud und Leid an einem Wochenende: In Jena unterlagen die Kirchheimer Korbjäger noch, zwei Tage später folgte vor eigenem Publikum mit einem Sieg über Magdeburg die Wiedergutmachung.

Die 22 Ballverluste verhinderten beim Auswärtsspiel der Kirchheim Knights in Jena ein besseres Ergebnis. Mit einer 76:96-Niederlage kehrten die „Ritter“ am frühen Samstagmorgen zurück. Eine tolle kämpferische Leistung konnten die Teckstädter nicht in Zählbares umwandeln. Zu Beginn des Schlussviertels war Kirchheim auf fünf Punkte dran, doch am Ende mussten sich die Teckstädter deutlich geschlagen geben.

Eine deutliche Leistungssteigerung hat für Kirchheims Basketballer am Freitagabend nicht gereicht, um mit zwei Punkten aus Jena zurückzukehren. Die Knights hatten sich viel vorgenommen und starteten gut in die Partie gegen den Favoriten. Besonders DJ Byrd, Ben Beran und Björn Schoo setzten den Hausherren zu, die wie im Hinspiel auf eine Ganzfeldverteidigung setzten und den Kirchheimern ein enorm schnelles Spiel aufzwangen. Verzichten mussten die Teckstädter auf Center Ivan Buntic, der seit Mitte der vergangenen Woche das Krankenbett hütet.