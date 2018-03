Ein Sieg muss her

Bleiben die Knights im Rennen um die Play-offs? Am Samstag wissen die Fans von Kirchheims Zweitliga-Basketballern mehr. Gegen den Tabellenvierten aus Heidelberg brauchen die Teckstädter morgen (20 Uhr) in der heimischen Sporthalle Stadtmitte unbedingt etwas Zählbares.

Schnell haben sich Kirchheims Korbjäger nach dem Höhepunkt gegen Köln auf der Kehrseite des Zweitliga-Alltags wiedergefunden. Gegen Primus Vechta setzte es eine heftige 81:110-Niederlage. Doch der Mannschaft von Trainer Anton Mirolybov bleibt keine Zeit, um sich mit dem Auf und Ab auseinanderzusetzen. In den Academics aus Heidelberg wartet das nächste schwere Kaliber auf die Ritter. Es wäre verfrüht von einer vorentscheidenden Partie zu sprechen, doch neben dem Derbycharakter hat das Duell eine hohe Bedeutung für die Kirchheimer. „Heidelberg ist eine sehr starke Mannschaft. Jeder Spieler kennt seine Rolle und nimmt diese voll an. Wir müssen erneut an unser Limit gehen, wenn wir die Punkte behalten wollen. Für uns ist es eine sehr wichtige Partie“, so Mirolybov. Dabei spielt der finnische Trainer auf den aktuellen Stand der Tabelle an.