Die 100 im Blick

24.01.2014, — E-Mail verschicken

Basketball, 2. Bundesliga Pro A

Am 19. Spieltag geht es für die Basketballer der Kirchheim Knights in den hohen Norden. Dort gastieren die Ritter in Cuxhaven bei den wiedererstarkten Bascats. Nach der deutlichen Niederlage gegen die Crailsheim Merlins steht für die Teckstädter Wiedergutmachung auf dem Programm. Zudem wollen sie endlich den 100. Sieg unter Trainer Frenkie Ignjatovic feiern.

Eine deftige Niederlage mussten die Mannen um Kapitän Radivoj Tomasevic am vergangenen Freitag verdauen. Mit 57:86 unterlagen die Teckstädter den Crailsheim Merlins. Vorerst bleibt die Mannschaft jedoch als Siebter in den Play-off-Rängen. Ein Sieg gegen die Cuxhaven Bascats ist nun jedoch Pflicht, sollen die Play-offs nicht ernsthaft in Gefahr gebracht werden. „Nach diesem Spiel erwarte ich von meiner Mannschaft eine Reaktion“, sagt Knights-Trainer Frenkie Ignjatovic bereits direkt nach der Derby-Niederlage.

Einfach dürfte die Aufgabe jedoch nicht werden. Seit der Verpflichtung von Aaron Cook stabilisiert sich das Spiel der Nordlichter zusehends. Zwei Siege aus den letzten vier Partien waren Lohn der harten Arbeit. Noch stehen die Bascats auf einem Abstiegsrang, doch liegt zwischen dem derzeitigen Rang und einem Nicht-Abstiegsplatz nur ein Sieg.