Aufholjagd wird nicht belohnt

28.02.2018, — E-Mail verschicken

Basketball-Oberliga Ost, Damen: TG Nürtingen unterliegt nach schwachem Start nur knapp

In der Fremde will der Knoten einfach nicht so richtig platzen. Nürtingens Oberliga-Basketballerinnen mussten beim Tabellenzweiten TV Derendingen mit 57:61 (3:19, 15:33, 30:45) eine weitere Auswärtsniederlage hinnehmen.

Erneut ohne ihren etatmäßigen Aufbau Nora Müllner, dafür aber mit dem Neuzugang Monica Schmid-Cabezas, machte sich der Nürtinger Tross auf die kurze Reise in die Universitätsstadt nach Tübingen. Dort wartete im TV Derendingen der Tabellenzweite. Ohne das notwendige Selbstvertrauen und auch ohne den Glauben in die eigenen Stärken begannen die Gäste. Von Beginn an wollte auf TG-Seite kaum etwas gelingen. Weder die Würfe von den Außenpositionen wollten fallen noch war unter den Körben etwas zu holen. Und fasste sich doch mal eine Spielerin ein Herz und zog zum Korb, so waren im ersten Viertel die großen TV-Centerspielerinnen zur Stelle und räumten in der Zone mächtig ab.