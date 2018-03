Weiter weiße Weste

02.02.2010, — E-Mail verschicken

Jugendhandball

Auch im fünften Spiel der Württemberg- Oberliga blieben die B-Jugend-Handballer des TSV Wolfschlugen ohne Punktverlust. Sie siegten 32:23 (16:9) beim VfL Pfullingen.

Ein gut aufgelegter Torhüter Daniel Rebmann und Chris Zöller, der neunmal traf, waren die Garanten für diesen Arbeitssieg. Der TSV hatte den besseren Start und ging schnell mit 3:0 in Führung. Nach 14 Minuten stand’s 7:4. Dann hatten sich die Gastgeber besser auf die Wolfschlüger Angriffe eingestellt und erzielten durch Gegenstöße vier Tore in Folge zur 8:7-Führung. Der TSV ließ sich davon nicht beeindrucken, agierte wieder mit der nötigen Aggressivität und kam zu einfachen Ballgewinnen. Die Folge: Zur Pause stand’s 16:9.

Auch in der zweiten Halbzeit ließ der TSV nie Zweifel am späteren Sieger aufkommen. Mit der nötigen Ruhe und Abgeklärtheit wurde der Vorsprung auf 26:16 (37.) ausgebaut. In dieser Phase war es ein ums andere Mal Nico Hiller, der sich am Kreis energisch durchsetzte und den Pfullingern keine Chance ließ, den Abstand zu verkürzen. So stand am Ende ein klarer 32:23-Auswärtssieg zu Buche. ms

TSV Wolfschlugen: Rebmann, Schröter; Sott (2), Lorenz (5), Rieger (6/2), Schlichter, Brodbek (1), Schall, Striggow (1), Zöller (9), Hännsler, Hiller (8), Brändle.