Viele Top-Platzierungen

24.10.2013, — E-Mail verschicken

Schwimmen

Einige gute Platzierungen erreichten die Schwimmer der TG Nürtingen beim Carl-Hermann-Gaiser-Gedächtnisschwimmen in Göppingen.

Maurice Maierhöfer (Jahrgang 1999) sicherte sich über die 50 Meter Schmetterling in 36,13 Sekunden den zweiten Platz. Nico Hemmerich (2003) siegte über 100 Meter Brust in 1.53,03 Minuten. Carl Propp (2004/59,04 Sekunden), Nico Hemmerich (2003/52,53) und Simón Ruz Lontscharitsch (2004/57,70) schafften es alle in ihrem Jahrgang über die 50 Meter Brust in persönlicher Bestzeit auf den ersten Platz. Auch Leonie Ninfa Lo Bue (2002/2.55,04 Minuten) und Tabea Fuchs (2002/3.12,24) schwammen über 200 Meter Freistil persönliche Bestzeiten und gewannen. Ebenso wie David Stephan (2001/2.57,23) und Maurice Maierhöfer (1999/2.41,48). Letzterer behauptete sich auch über die 100 Meter Schmetterling in 1.22,62 Minuten.

Über die 100 Meter Freistil wurde Leonie Ninfa Lo Bue Zweite in 1.23,01 Minuten. David Stephan (2001) wurde in 1.22,78 Minuten Dritter, Nico Hemmerich (2003) siegte in 1.39,06 Minuten. Nico Hemmerich konnte über die 100 Meter Lagen noch einmal alle seine Kräfte bündeln und siegte mit seiner persönlichen Bestzeit (1.43,75). kas