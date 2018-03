Viel Lob von Heinz Ott

15.07.2010, Von Jens S. Vöhringer — E-Mail verschicken

Fußball: Beim Staffeltag der Kreisliga A, Staffel 1 in Altbach überwiegt das Positive

Die abgelaufene Fußball-Saison 2009/2010 in der Kreisliga A, Staffel 1 war insgesamt eine der erfreulicheren. Dies geht zumindest aus den Worten von Staffelleiter Heinz Ott bei seiner Bilanz am Dienstagabend beim SC Altbach hervor.

Nur das Mikrofon wollte am Anfang nicht so recht. „Ein Sch... ist des“, entfuhr es Heinz Ott, der fortan wieder ohne elektronische Hilfe in die gut 40 Mann starke Runde sprach. „Das laute Reden macht mir Schwierigkeiten“, so Ott. Doch egal, der A 1-Staffelleiter, der während der vergangenen Saison selbst gesundheitlich viele Rückschläge hinnehmen musste, hielt die zwei Stunden locker durch. Er verteilte dabei viel Lob, richtete zudem aber auch mahnende Worte an die Anwesenden.

Die Kommunikation via elektronischem Postfach müsse in Zukunft einfach besser und viel intensiver werden, meinte Ott: „Weil diese für uns am einfachsten und billigsten ist.“ Zwei- bis dreimal ins Postfach zu schauen sei schließlich nicht zu viel verlangt. Wer dies nicht tue, der „kann sich auf böse Überraschungen gefasst machen“.