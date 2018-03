Verband lenkt ein, TSVW in der Oberliga

05.11.2009, — E-Mail verschicken

Tischtennis: Wendlingen nachträglich nach oben gehievt

Nachträgliches Geschenk zum 50. Geburtstag für die Tischtennis-Abteilung des TSV Wendlingen: Der Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern (TTVWH) und der Süddeutsche Tischtennisverband lenkten im Rechtsstreit mit dem TSVW ein und folgten dem Vorschlag des Oberlandesgerichts (OLG), die Lauterstädter nachträglich in die Oberliga einzustufen.

Der TSV Wendlingen schmettert also ab sofort in der Oberliga, das TTVWH-Präsidium hat am Dienstagabend in einer Sitzung in Stuttgart dem OLG-Vorschlag zugestimmt und damit einen Schlussstrich unter das seit dem 11. Dezember vergangenen Jahres anhängige Verfahren (wir berichteten) gezogen.