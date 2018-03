Unangefochten Erster

Bogen-Württembergliga, Compound

Die Bogenschützen Nürtingen haben ihre Tabellenführung in der Württembergliga Compound am letzten Wettkampftag mit sechs Siegen aus sieben Matches weiter ausgebaut und die Saison als Meister beendet. Damit hat sich das Team für das Baden-Württemberg-Finale am 18. März in Altheim-Waldhausen qualifiziert.

Die Mannschaft war an diesem Wettkampf komplett angereist. Nach dem Einschießen traten Jan Bauer, Benjamin Wanner und Andreas Lemmer zum Auftakt an, Michael Koch und Mario Kienle schossen sich ein, um einsatzbereit zu sein. Gegen den Tabellenletzten SV Dornhan starteten die BSN mit starken 58 Ringen, womit die Grundlage für den 7:1-Sieg gelegt war. Der Tabellenzweite hatte sein erstes Match verloren, sodass der Vorsprung wuchs an. Das gab Sicherheit und Zuversicht. Der BSC Schömberg setzte die Nürtinger mit hohen Ringzahlen mächtig unter Druck, doch die BSN gewannen mit 6:4. Auch gegen die SGi Bad Schussenried waren fünf Sätze nötig, bis der 6:4-Erfolg perfekt war. Gegen den BSV Ulm ging es abermals über die vollen fünf Sätze, doch die BSN hatten erneut mit 6:4 das bessere Ende für sich. Zur Pause lagen die BSN uneinholbar auf Platz eins.