Überzeugender Heimerfolg

Kunstturn-Bezirksliga Mitte: Erfolgreicher Start des TBN

Die Bezirksliga-Turner des TB Neckarhausen sind mit einem überzeugenden Heimsieg in die Saison gestartet. Gegen die WKG Bonlanden/Sielmingen gelang vor rund 120 Zuschauern ein 277,75:270,00-Heimsieg (10:2 nach Geräten).

Am Boden begann der TBN mit einer starken Vorstellung von Tim Sachsenmaier (12,4 Punkte), Hanno Ningel (12,5), Jan Totz (13,0) und Rüdiger Hölderle (13,2), was in der Summe sehr ordentliche 51,1 Punkte ausmachte. Der Gegner aus Filderstadt konnte verletzungsbedingt trotz guter Übungen lediglich 47,5 Punkte sammeln.

Am Pauschenpferd entwickelte sich aufgrund einiger Fehler auf beiden Seiten ein enger Kampf um die Gerätepunkte. Letzter Turner war der ehemalige Bundesligastarter Peter Garziella für Bonlanden – trotz seiner guten 12,8 Punkte war das Glück mit dem TBN und die Gastgeber gewannen das Gerät 45,3:45,2.

An den Ringen ist der TBN traditionell stark vertreten. Durch Landungsfehler musste man zwar noch ein paar Abzüge in Kauf nehmen, konnte aber am Ende mit 46,0:43,7 Punkten zufrieden sein. Topscorer war Totz mit 12,3 Punkten. Zur Halbzeit stand es somit 6:0 nach Geräten und 142,2:136,4 nach Punkten.