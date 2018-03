TTC Frickenhausen fehlen zwei Punkte

07.11.2009, Von Doris Schmid — E-Mail verschicken

Tischtennis: In einem wahren Krimi verlieren die Spieler von Trainer Jian Xin Qiu mit 2:3 im Achtelfinale der Deutschen Pokalmeisterschaft bei TTC Fulda-Maberzell

Es ist wie verhext, der TTC Frickenhausen kann einfach nicht mehr gewinnen. Und das, obwohl die Vorzeichen bei Fulda-Maberzell eigentlich gut standen. Alle drei Spieler waren topfit, hatten gut trainiert und wollten mit einem Sieg die Qualifikation für das Final Four am 27. Dezember in Dortmund schaffen. Doch nach drei Stunden und zwölf Minuten hatten die Hessen dank ihres überragenden Spitzenspielers Xi Wang knapp mit 3:2 die Nase vorn.

Die Gastgeber mussten in der Viertelfinal-Partie auf Jan-Ove Waldner verzichten, der sich in Schweden auf die kommenden schweren Aufgaben in der Deutschen Tischtennis Liga (DTTL) vorbereitet. Für ihn rückte Spielertrainer Quingyu Meng ins Team. Angeführt wurde die Mannschaft der Gastgeber vom chinesischen Abwehrspieler Xi Wang, an Position zwei folgte Qingyu Meng und Platz drei hatte der schwedische Nationalspieler Robert Svensson inne. Die Gäste schickten ihre Stammformation mit Tan Rui Wu, Bastian Steger und Kenta Matsudaira ins Rennen.