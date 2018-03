Triplebund Neckarhausen?

Fußball: WFV-Pokalfinale in Sindelfingen – TBN mit Sorgen

Das Kunststück des Triples, das heute Abend sowohl dem FC Bayern München als auch Inter Mailand gelingen kann, ist auch für die Frauen des (Noch-)Fußball-Verbandsligisten TB Neckarhausen erreichbar.

Am Pfingstmontag (15 Uhr) stehen die Fußballerinnen des TBN im WFV-Pokalfinale dem VfL Sindelfingen II gegenüber, um den Nachfolger des in der ersten Runde gescheiterten Titelverteidigers TSV Ludwigsburg zu küren. Nach dem Triumph bei den WFV-Hallenmeisterschaften und der vorzeitig erreichten Meisterschaft in der Verbandsliga könnten die TBN-Amazonen ihre erfolgreiche Saison mit dem dritten Titel krönen.

Doch den Neckarhäuserinnen steht bei ihrer ersten Teilnahme am WFV-Pokal-Endspiel mit der letzten Hürde eine ganz hohe im Weg, eine möglicherweise zu hohe: Kein Geringerer als der Regionalligist VfL Sindelfingen II wartet auf die Grün-Weißen. Die Sindelfingerinnen hatten sich am Mittwoch im Halbfinale am Federsee bei ihrem Ligakonkurrenten SV Eintracht Seekirch mit 2:1 Toren nach Verlängerung durchgesetzt.