Trautmann auf oberstem Treppchen

29.04.2009

Karate: Team-Cup in Erlenbach

100 Mannschaften aus 32 Dojos Baden-Württembergs stellten sich der Herausforderung beim Team-Cup in Erlenbach in Kata und Kumite. Die Shotokan-Karateschule Nürtingen ging mit sechs Teams an den Start. Das Mädchen-Team, bei dem fünf der sechs Mitglieder zum ersten Mal bei einem Turnier am Start waren, wurde Vierter. Das Jungen-Team erkämpfte sich den dritten Platz. Bei den Schülerinnen schickte Nürtingens Trainer Manfred Bühler gleich zwei Teams an den Start. Shotokan Nürtingen II verfehlte den Einzug in die Play-offs nur knapp und landete auf dem fünften Rang. Die erste Mannschaft verlor gegen den TV Bad Mergentheim mit 1:2 und wurde Dritter. Das Schüler-Team kam auf den fünften Rang. Das weibliche Jugend-Team kam ins Finale, wo es der KG Odenwald unterlag. Der Nürtinger Willi Trautmann schaffte es im Team von Gammertingen aufs oberste Treppchen.

Beim internationalen Krokoyama Cup in Koblenz standen Trautmann sowie Viktoria Speer auf der Matte. Teilnehmer aus 34 Nationen waren bei diesem hochkarätigen Turnier dabei. Trautmann startete in der All-Kategorie (ohne Gewichtsklassenaufteilung). Am Ende belegte er Platz drei, Speer wurde Fünfte. sp