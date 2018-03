Toller Jahresabschluss

Turnen: TBN erreicht Podestplätze beim Kadertest des STB

Vom Schwäbischen Turnerbund wurden im Kunstturnforum in Stuttgart der D1-, D2- und D3-Kadertest des Jahrgangs 2004, 2003 und 2002 ausgetragen. Um an diesem Wettkampf teilnehmen zu dürfen, musste sich der Jahrgang 2004 in mehreren VR- Talentiaden für das Landesfinale qualifizieren. Vom TB Neckarhausen hatte sich Sina Tittel als Beste aus den Vorkämpfen die Startberechtigung erkämpft, ebenso empfahlen sich Maja Pulvermüller, Emely Gleß und Helena Jooss für den Kadertest.

Im Jahrgang 2003 gingen Lara-Marie Eßlinger und Johanna Erb, im Jahrgang 2002 Kim Ruoff an die Geräte. Die Turnerinnen für den D1 und D2 mussten sich in zahlreichen Athletik- und Kraftübungen messen sowie an den Geräten Boden, Sprung, Reck, Stufenbarren, Schwebebalken und Trampolin in insgesamt 24 verschiedenen Übungen beweisen. Der D3- Kadertest ist noch einmal eine Steigerung und umfasst sogar 30 verschiedene Elemente und Komplexübungen.