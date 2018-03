Tischtennis-Übersicht

20.09.2007, Von Eberhard Einselen — E-Mail verschicken

Oberboihingen in Hattenhofen chancenlos, TSVO verliert in Neuhausen Personalprobleme in Neckarhausen

Der Tischtennis-Spielbetrieb läuft seit dem letzten Wochenende wieder. Schon in den ersten Begegnungen kam es zu Überraschungen. So war Bezirksliga-Aufsteiger TSV Oberboihingen beim 4:9 in Hattenhofen chancenlos. Die TSV Oberensingen, als Mitfavorit um die Meisterschaft in der Bezirksklasse gehandelt, verlor bei den TTF Neuhausen überraschend mit 4:9.

Schweren Zeiten gehen offensichtlich die TTF Neckarhausen entgegen. Nicht nur wegen der 5:9-Auftaktniederlage gegen den TV Nellingen II: Das Spiel am kommenden Samstag bei den TTF Neuhausen II musste Mannschaftsführer Michael Langfeld wegen Personalproblemen absagen.

Verbandsliga-Aufsteiger TV Unterboihingen startet am Samstag in der heimischen TVU-Halle in die neue Saison gegen den Absteiger aus der Oberliga, die TG Donzdorf. Ein Match, das zeigen wird, ob Tim Scheufler und Kameraden vorne mitmischen können.

Oberliga