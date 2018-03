Tischtennis-Regionalliga Süd, Damen

28.04.2005, Von Stephani Sterr — E-Mail verschicken

Der Zweitligist aus der Backnanger Ecke zieht zurück und ermöglicht TTC damit den Klassenverbleib

Das war knapp: Mit einem gewaltigen Endspurt und einem abschließenden 7:7 in Chemnitz sowie dank einer schwächelnden Konkurrenz hat der TTC Frickenhausen noch den viertletzten Tabellenplatz erreicht. Im Normalfall zwar ein Abstiegsplatz, doch nun sprang den Frickenhäuserinnen der TTV Burgstetten bei: Der Zweitligist aus der Backnanger Ecke zieht sein Team zurück und spielt künftig in der Oberliga. Damit bleibt das Täles-Team um Mannschaftsführerin Stephani Sterr in der Regionalliga Süd.

Was die Frickernhäuserinnen vor ihrer Reise nach Chemnitz zum abschließenden Saisonspiel nicht wussten und so waren die Nerven der TTC-Damen zum Zerreißen gespannt. Um sicher vor Döbeln und Langweid zu stehen, mussten in Chemnitz unbedingt zwei Punkte her, da man das klar bessere Spielverhältnis gegenüber den direkten Konkurrenten hatte. Ein Zähler hätte genügt, wenn Langweid und Döbeln leer ausgegangen wären. Genau dies war dann auch der Fall, und so findet sich das Täles-Quartett am Ende einer strapaziösen Saison auf dem viertletzten - und, wie man jetzt weiß, rettenden - Platz wieder.