Tischtennis-Regionalliga Süd, Damen

29.11.2007, Von Stephani Sterr — E-Mail verschicken

Nach dem 8:3-Sieg in Leipzig geht der TTC Frickenhausen bei Spitzenreiter Rapid Chemnitz böse baden

Mit einem Sieg und einer Niederlage kehrten die Damen des TTC Frickenhausen am Wochenende aus Sachsen zurück und beendeten damit den dritten Doppelspieltag in Serie erfolgreich. Mit einem 8:3-Sieg beim Leipziger TTV erhöhte das Tälesteam sein Punktekonto auf zehn und kletterte auf Platz vier, in Chemnitz mussten sich Chen Hong und Co. dem neuen Tabellenführer BSC Rapid aber klar mit 2:8 geschlagen geben.

Am Samstag trat man zuerst bei den Leutzscher Füchsen in Leipzig an. Die bisherigen beiden Begegnungen in der letzten Runde entschieden die TTC-Damen für sich. Ganze zwölf Punkte in drei Sätzen gaben Chen und Wisniewski gegen Grabner/Winkler im ersten Doppel ab. Ziegler/Prietzel unterlagen gegen Juceviciute/Renner in vier Sätzen.

Im ersten Einzel traf Carolin Ziegler auf Ieva Juceviciute, aufgrund einer Bindehautentzündung war das Sehvermögen der Frickenhäuserin an diesem Abend stark eingeschränkt und sie musste sich mit 0:3 beugen. Chen Hong gewann jedoch glatt in drei Sätzen gegen Linda Renner.