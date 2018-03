Tischtennis-Regionalliga, Damen

20.11.2008, — E-Mail verschicken

Tischtennis-Regionalliga, Damen

Ein wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg gelang Frickenhausens erster Damenmannschaft. An eigenen Platten bezwang sie den Leipziger TTV mit 8:4 und stellte damit den Anschluss ans Mittelfeld her.

Gute Erinnerungen hatte man im Lager des TTC an die Begegnungen mit den Sächsinnen, denn meistens wanderten die Punkte ins Täle. Ein gutes Omen also für das erneute Aufeinandertreffen. Hochkonzentriert gingen die Doppel Chen/Großmann und Ziegler/Wisniewski ans Werk: Ersteres gab gegen Renner/Helbig nur einen Satz ab und das Duo Ziegler/Wisniewski bezwang Juceviciute/Huong klar in drei Sätzen. Ein verheißungsvoller Start für das Täles-Team an diesem Abend.

Chen Hong konnte anschließend in ihrem Einzel gegen Renner einen 3:0-Erfolg verbuchen. Leipzigs Nummer eins, Ieva Juceviciute, bescherte ihrem Team mit einem Sieg gegen Steffi Großmann den ersten Punkt. Im hinteren Paarkreuz gab es ebenfalls eine Punkteteilung: Carolin Ziegler holte gegen Huong einen 2:0-Satzrückstand auf, im fünften Durchgang hatte die Leipzigerin keine Chance mehr gegen das Powerplay von Ziegler. Christiane Wisniewski unterlag unterdessen Helbig am Nebentisch. Chen Hong ließ im Spitzenspiel keine Zweifel am Sieg gegen Juceviciute aufkommen (3:0).