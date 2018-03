Tischtennis

Mit der Disziplin bei den Tischtennisspielern in den unteren Klassen, insbesondere im Bezirk Esslingen, ist es nicht mehr weit her, beklagt Bezirkspressewart Eberhard Einselen die Situation bei den Zelluloidkünstlern. Aktuelle Aufreger sind die Spiele in der Kreisklasse A4. Der SV Hardt II bekam in der laufenden Vorrunde bereits zum zweiten Mal Punkte am grünen Tisch zuerkannt. Einmal ist der TSGV Großbettlingen nicht angetreten, letzte Woche verzichtete der TTC Frickenhausen IV. Nicht immer, aber viel zu oft machen es sich die Mannschaften viel zu einfach und sagen Spiele einfach ab, wettert Einselen. Die Strafe für ein Nichtantreten in Höhe von 30 Euro sei viel zu niedrig.

Mindestens genauso ein Ärgernis seien die Spielverlegungen auf Bezirksebene. Einselen: Da sind aber auch die Klassenleiter verantwortlich, die sich immer wieder von den Mannschaften ,breitschlagen lassen und einer Verlegung zustimmen. In anderen Sportarten wie Fußball oder Handball sind derartige Disziplinlosigkeiten undenkbar, weiß der Bezirkspressewart, so aber bleibt Tischtennis ewig eine Randsportart.

Gefordert seien nun die Funktionäre. Angefangen beim TTVWH. Und im Bezirk Esslingen, in dem es besonders gravierend sei mit der Disziplinlosigkeit.