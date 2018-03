TGN lässt zu viele Chancen ungenutzt

15.03.2010, Von Micha-Pascal Weippert — E-Mail verschicken

Handball-Württemberg-Liga, Süd: Nürtingen verliert mit 26:27 gegen den TSV Bad Saulgau

In einem äußerst engen Spiel zog die TG Nürtingen am Ende gegen den TSV Bad Saulgau mit 26:27 (12:11) den Kürzeren. Allerdings trat der Handballsport für viele der Nürtinger an diesem Abend in den Hintergrund.

Mit einer Schweigeminute vor der Partie gedachten die Zuschauer und Spieler am Samstagabend eines verstorbenen TG-Mitglieds. Dennoch fanden die Gastgeber recht gut ins Spiel. Benedikt Rapp sorgte fürs 1:0. In der Folgezeit waren es vor allem die Abwehrreihen, die das Geschehen bestimmten. In der 10. Spielminute übernahmen die Gäste erstmals die Führung (4:3). Allerdings war die Freude des TSV nur von kurzer Dauer, denn mit einem Doppelschlag brachte Christian Sieger seine Farben wieder mit 6:4 in Front (12.).