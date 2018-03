Termine und Modus der Dritten BundesligaDie einzelnen Wettkämpfe im Überblick

Erster Wettkampf: Sonntag, 4. März, 10 Uhr, Scharrena Stuttgart.

Zweiter Wettkampf: Sonntag, 25. März, 10.30 Uhr, Bergader Sportarena in Waging am See.

Dritter Wettkampf: Sonntag, 15. April, 10 Uhr, Stadthalle Monheim.

Vierter Wettkampf: Sonntag, 18. November, Berlin (Halle und Uhrzeit noch unbekannt).

(Der Erstplatzierte unter den acht Teams steigt in die Zweite Bundesliga auf, der Letzte direkt ab. Platz sechs und sieben müssen gegen die Meister und Vizemeister der Regionalliga-Staffeln am 8./9. Dezember in die Relegation) als