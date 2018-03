Tennis

20.07.2007, — E-Mail verschicken

Tennis

Bilanz beim TSV Frickenhausen: Aufstieg, verpasster Aufstieg, Abstieg

Die erste Damenmannschaft der TSV Frickenhausen hat am letzten Spieltag den Aufstieg in die Bezirksliga erreicht. Der zweiten Herrenmannschaft gelang der Sprung in die Staffelliga.

Mit einer konstanten Leistung über die gesamte Saison hinweg sicherte sich die erste Damenmannschaft verdientermaßen die Meisterschaft in der Bezirksklasse 1. erreicht. Dazu musste aber am vergangenen Sonntag unbedingt ein Sieg gegen den TSV Owen verbucht werden. Nach Erfolgen von Marina Kopp (6:2, 6:3), Janna Dolde (6:1, 6:2), Katrin Bleher (6:3, 7:6) und Mirka Gneiting (7:5, 6:2) und Niederlagen von Diana Birkmaier (6:2, 3:6, 5:7) und Astrid Eichhorn (6:7, 3:6) führte man mit 4:2. Das starke erste Doppel mit Kopp/Dolde wie auch die Paarung Eichhorn/Bleher sicherten zwei weitere Punkte, so dass das verlorene Doppel von Birkmaier/Gneiting ohne Bedeutung war. Das Endergebnis von 6:3 bedeutete damit auch den verdienten Aufstieg in die Bezirksliga.