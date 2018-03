TBN muss in die Relegation

3. Kunstturn-Bundesliga, Frauen: Neckarhausen muss weiter um den Klassenverbleib bangen

Im dritten und letzten Wettkampf in der 3. Bundesliga am vergangenen Sonntag in Borken im Münsterland mussten sich die Turnerinnen des TB Neckarhausen trotz guter Leistung und 154,6 Punkten den Gegnerinnen geschlagen geben und wurden Siebter. In der Abschlusstabelle befindet sich der TBN auf dem sechsten Rang und muss somit im Dezember in die Relegation um den Klassenerhalt.

Als siebtplatzierte Mannschaft nach den beiden ersten Wettkämpfen hatte der TB Neckarhausen mit dem Boden als erstes Gerät gute Startvoraussetzungen. Den Wettkampf eröffnete Nicole Roth mit einer komplett neuen Bodenkür, die sie mit Ausnahme eines Standfehlers beim Abgang sauber präsentierte und 9,4 Punkte erhielt. Ihr folgten fehlerfrei Kira Schad (10,35), Janin Finsterbusch (10,9) und Hanna Nimmrichter (10,85). Zum Abschluss zeigte Lisanne Lichner eine erstklassig dargebotene Spitzenkür und erhielt mit 11,75 Punkten eine der höchsten Wertungen am Boden überhaupt. Insgesamt erturnte sich Neckarhausen am ersten Gerät 43,85 Punkte und wechselte zum Sprung.