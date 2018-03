TB Neuffen holt sich den Wanderpokal

22.09.2011

Das traditionelle Volksbank-Pokalturnier des TC Oberboihingen gewann der TB Neuffen nach einem spannenden Endspiel gegen den TV Unterensingen (das Bild zeigt die erfolgreichen Mannschaften). Das Turnier feierte in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Das ursprünglich als Herreneinzel-Turnier ins Leben gerufene Tennisereignis wird nun schon seit 20 Jahren in der heutigen Form als Doppel-Turnier ausgetragen. Am Start waren der TSV Frickenhausen, der TB Neuffen, der TC Owen, der TV Unterensingen, der TC Oberboihingen und erstmals in diesem Jahr der TC Raidwangen. Gespielt wurde mit Doppel-Teams der Mannschaftsklassen Damen, Herren, Herren 40, Herren 60, Mixed U 60 und Mixed Ü 80 mit Spielerinnen und Spielern bis hinauf zur Verbandsliga. In den Gruppenspielen und Vorrundenspielen setzten sich Neuffen und Unterensingen durch und erreichten das Endspiel. In einem spannenden Finale gewann Neuffen und konnte den Wanderpokal in Empfang nehmen. Das Spiel um Platz drei sicherte sich Gastgeber Oberboihingen gegen Frickenhausen. Die Pokale und Preise überreichte in diesem Jahr Oberboihingens Bürgermeister Thorsten Hooge. Vorstandssprecher Wolfgang Fischer bedankte sich bei der Volksbank, allen Teilnehmern, Helfern und Zuschauern für das Mitwirken und die Mitarbeit. wf