Sennerpokal 2008 in Raidwangen

22.03.2008, — E-Mail verschicken

Sennerpokal 2008 in Raidwangen

Das Teilnehmerfeld beim 49. Sennerpokal wird, dies ist bereits jetzt abzusehen, in etwa so viele Mannschaften umfassen wie in den vergangenen Jahren. 26 Zusagen hat Turnierausrichter TSV Raidwangen bislang erhalten, was hochgerechnet auf 30 oder 31 Teams hinauslaufen dürfte. Noch ist ja ein bisschen Zeit, die Meldefrist läuft erst am 20. April ab.

Die Mühe, die sich das Raidwanger Organisationsteam um Rainer Franz, Bernd Krebes, Jürgen Frick und Patrick Henzler in den vergangenen Wochen und Monaten gemacht hat und bis zum ersten Anstoß noch machen wird, soll sich schließlich lohnen. Zum dritten Mal ist der Sennerpokal-Tross heuer vom 21. bis 27. Juli zu Gast im Nürtinger Teilort und man darf sicher sein: Aller guten Dinge sind drei.

Für Raidwangen gemeldet haben bis dato folgende Vereine: FC Frickenhausen, TSV Köngen, TSGV Großbettlingen, FC Nürtingen 73, FV 09 Nürtingen, TSV Neckartailfingen, TSV Grötzingen, TSV Raidwangen, VfB Neuffen, TFC Köngen, TSV Wendlingen, TSV Grafenberg, TB Neckarhausen, TSV Oberboihingen, TSV Altdorf, SPV 05 Nürtingen, TSV Wolfschlugen, TV Bempflingen, TSV Oberensingen, SV 07 Aich, TV Unterboihingen, TSV Linsenhofen, TSV Kohlberg, SV Reudern, TSV Beuren, TV Tischardt. wof