Segelfliegen: Deutsche Meisterschaften der Frauen in Lachen-Speyerdorf

31.07.2008, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Nach Tagessieg am Dienstag und Platz drei am Mittwoch steht die Nürtingerin wieder auf Platz eins

Der Zweikampf an der Spitze des Klassements in der Standardklasse geht weiter. Nachdem die Nürtingerin Cornelia Schaich am Montag die Führung abgeben musste, holte sich die 45-Jährige die Spitzenposition am Dienstag mit einem Tagessieg wieder zurück und baute ihre Vorsprung gestern mit einem dritten Platz vor der amtierenden Deutschen Meisterin Sue Kussbach aus Kamen noch aus.

Eigentlich ist der Zweikampf zu einem Dreikampf geworden, denn Schaichs Teampartnerin Gaby Haberkern aus Schwäbisch Gmünd mischt als Drittplatzierte nicht weit zurück munter mit. Ab dem zweiten Wertungstag hatte Schaich die Führung inne, auch wenn ihr die Nordrheinwestfälin Kussbach Tag für Tag ein paar Pünktchen abnahm. Am Montag erwischte es Schaich dann aber, bei der Tagesaufgabe von Lachen-Speyerdorf über Würzburg, Dinkelsbühl und wieder zurück fand sie nach der zweiten Wende keine lohnenden Aufwinde mehr und musste außenlanden, was den letzten Platz am fünften Wertungstag bedeutete. Ihr Glück: Die schärfsten Konkurrentinnen kamen auch nur rund 20 Kilometer weiter, bevor sie sich einen Acker suchen mussten.