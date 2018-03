Rau siegt zum dritten Mal in Folge beim Dreikönigs-Dartturnier des DCU

Am 6. Januar fand bereits zum zwölften Mal das Dreikönigs-Dartturnier des DC Underground Oberensingen statt. Das Turnier hat den Status offener Vereinsmeisterschaften. Nachdem dieses Jahr nur 20 Teilnehmer an den Start gingen, wurde die Vorrunde in vier Gruppen zu je fünf Spielern ausgetragen. Die jeweils vier Besten kamen ins Achtelfinale. Hier konnten sich schließlich die Vereinsmitglieder Andi Melcher, Rüdiger Rau, Erich Rühle, Jens Mende, Max Morio und Andy Wolf sowie Uwe Frenzel und Hans-Martin Kretschmer durchsetzen. Sie spielten dann im Viertelfinale wie folgt: Uwe Frenzel Hans-Martin Kretschmer 2:0, Max Morio Jens Mende 2:0, Andi Melcher Erich Rühle 1:2, Rüdiger Rau Andy Wolf 2:0. Im Halbfinale gewann Rüdiger Rau gegen Uwe Frenzel mit 2:0, im anderen Halbfinale musste sich Max Morio gegen Erich Rühle ebenso klar mit 0:2 beugen. Im Spiel um Platz drei gewann Uwe Frenzel den ersten Satz, die beiden folgenden gingen dann aber an Max Morio. Doch Uwe Frenzel konnte wieder ausgleichen und auch den entscheidenden fünften Durchgang für sich verbuchen. Das Finale gewann dann Rau deutlich mit 3:0 gegen Rühle. Somit konnte Rüdiger Rau erstmals das Turnier zum dritten Mal in Serie gewinnen. Im Bild die erfolgreichen Spieler Erich Rühle, Rüdiger Rau, Uwe Frenzel und Max Morio (von links). ba