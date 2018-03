Nürtinger holen neunmal Gold

Schwimmen: Erfolgreiche TGler bei den Bezirksmeisterschaften in Mühlacker – 27 persönliche Bestzeiten

Die Schwimmer der TG Nürtingen glänzten bei den Jahrgangsmeisterschaften des Bezirks in Mühlacker. Insgesamt gab es für die TGN neun Gold-, sechs Silber- und zwölf Bronzemedaillen. Ganz oben auf dem Podest standen sechs Mal Malgorzata Mazur, zweimal Nico Hemmerich und einmal Matti Maiero.

Sechs Mal ganz vorne: Die TGlerin Malgorzata Mazur, hier beim Schmetterling. Foto: Hemmerich

227 Schwimmer aus 21 Vereinen und Schwimmsportgemeinschaften traten bei den Bezirksmeisterschaften in Mühlacker auf der 25-Meter-Bahn an. Teilnahmeberechtigt waren Sportler der Jahrgänge 2010 und älter bei den Jugendlichen und Junioren sowie ab Jahrgang 1998 in der offenen Klasse. Die Schwimmabteilung der TG Nürtingen, Mitglied in der SSG Filder-Neckar-Teck, war mit 13 Sportlern am Start. Für die SSG auch am Start waren der VfL Kirchheim und der TSV Berkheim.