Nicht auf Augenhöhe

23.10.2009

Fußball-Kreisliga A 1: Schlusslicht TSVK II kontra Spitzenreiter

Krisengipfel in den Plätschwiesen: Jedes Mal, wenn die TSV Oberensingen sich endlich im Aufwärtstrend zu befinden glaubte, kam prompt der Rückschlag. 1:5 in Wäldenbronn – das kostete gleich wieder zwei Plätze in der Tabelle.

Nun kommt die SG Eintracht Sirnau in die Neckarauen. Ein Team, das als Favorit gestartet war und sich nun mit dem Abstiegsgespenst konfrontiert sieht.

Brisanz ist auch in der Fuchsgrube angesagt, wo nicht nur der Erste beim Letzten antritt, sondern mit dem TSV Denkendorf auch ein Erzrivale. „Nicht ganz auf Augenhöhe“, charakterisiert Köngens Trainer Stephan Hartenstein die Ausgangslage seines Teams vor dem zweiten Lokalderby hintereinander: „Wir wollen natürlich mitnehmen, was geht“, hält der Coach die Hoffnung aufrecht, weiß aber auch: „Was uns derzeit fehlt, ist der kompromisslose Drang zum Tor.“

Die Abwehr erwies sich in den letzten Wochen mehrfach als eine verlässliche Hausbank des TSV Wendlingen. Besonders auswärts sind deren Qualitäten gefragt, zumal wenn es wie am Sonntag gegen aussichtsreich positionierte Aufstiegsaspiranten wie den TV Nellingen II geht. Verstecken jedoch, da ist man sich am rechten Neckarufer sicher, braucht sich der Tabellenvierte im Filderstadion nicht.