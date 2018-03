Nationalteam holt sich den letzten Schliff

Inline alpin Slalom

Die deutsche Inline-alpin-Slalom-Nationalmannschaft bereitet sich am 1. und 2. Mai in Unterensingen auf die anstehende Europacup-Saison vor. Mit dabei sind auch die Lokalmatadorinnen Manuela Schmohl und Lisa Wölffing vom SC Unterensingen.

Unterensingen genießt in der Inline-alpin-Slalom-Szene einen hervorragenden Ruf. Seit Jahren schon. Alle deutschen Topläufer, 18 an der Zahl, versammeln sich deshalb auch jetzt wieder in Unterensingen, um je nach Witterung am Spitzmausbrünnele oder am Minigolfplatz den Ernstfall zu proben.

Am Freitag, 1. Mai, finden zwei Übungseinheiten statt (9.30 Uhr und 13.30 Uhr), anschließend geht es ins Thermalbad nach Beuren. Am Samstag, 2. Mai, wird am Vormittag in der neuen Wendlinger Sporthalle im Speck Radball gespielt, ehe um 14 Uhr die letzte Einheit beginnt. Am Sonntag, 3. Mai, steht dann zum Abschluss eine Demonstrationsveranstaltung in Weinstadt auf dem Programm.

Zum 18-köpfigen Kader zählen auch die beiden Lokalmatadorinnen Manuela Schmohl und Lisa Wölffing vom SC Unterensingen. Aus dem Kreis Esslingen sind außerdem Ann-Kathrin Stolz und Kai Mehlstäubl (TV Neidlingen) sowie die Gebrüder Ricco und Marco Walz (TSV Musberg) dabei. In Unterensingen holen sie sich von Bundestrainer Emil Schmohl den letzten Schliff für die am 23. Mai in Weinstadt beginnende Europacup-Saison, die dann am 31. Mai in Genua fortgesetzt wird. uba