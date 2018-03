Nachwuchs kämpft um Ranglistenpunkte

13.02.2018

Tennis: 18. Plattenhardt Indoor Open

Von Donnerstag, 15. Februar, bis Sonntag, 18. Februar, geht in den Tennishallen in Neckartenzlingen und Bernhausen zum 18. Mal das größte Tennis-Jugendturnier im Süddeutschen Raum über die Bühne. Ausrichter ETV Nürtingen freut sich bei den diesjährigen Plattenhardt Indoor Open über insgesamt 186 Teilnehmer aus den Landesverbänden Baden, Bayern, Hessen, Saarland und Württemberg, die in den Altersklassen U 10 bis U 16 um Punkte für die Deutsche Rangliste spielen. Mit Vizebezirksmeisterin Jasmin Siegler, Benjamin Köstel und Georgios Valsamas stehen auch drei Nachwuchsakteure aus der Nürtinger Region am Netz. Der Großteil der Partien sowie die Endspiele (Sonntag, ab 13 Uhr) finden in der Tennishalle Auwiesen in Neckartenzlingen statt. Der Eintritt ist kostenlos. wes