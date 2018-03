Mehr Geld und Mitglieder

26.02.2018, Von Reimund Elbe

Sportkreistag: Ermutigende Zahlen bei Versammlung in Kirchheim

Der Vereinsmitgliederschwund ist gestoppt: eine der Kernbotschaften beim Sportkreistag. Die Versammlung traf sich am Samstag im Sportvereinszentrum an der Jesinger Straße in Kirchheim Angelika Matt-Heidecker, Oberbürgermeisterin der Teckstadt war da, zudem der Präsident des Württembergischen Landessportbundes, Andreas Felchle.

Die Landtagsabgeordneten Andreas Schwarz (Grüne) und Andreas Kenner (SPD) ergriffen ebenso für kurzweilige Reden das Wort. Was allerdings weitgehend fehlte, waren die Vereinsvertreter. Erstaunen über das Desinteresse der Clubs an der im Zwei-Jahres-Turnus angesetzten Tagung äußerte insbesondere Präsident Felchle. „Kürzlich war ich beim Sportkreistag Schwäbisch Hall, dort waren rund 150 Vereinsvertreter in einer vollen Veranstaltungshalle vor Ort“, zog der hauptamtlich als Bürgermeister von Maulbronn Tätige den schonungslosen Vergleich. Die Beteiligung am Kirchheimer Treffen wirkt dagegen regelrecht deprimierend: 14 Vereins- und sechs Verbandsvertreter füllten selbst den kleinen Tagungssaal im Sportvereinszentrum nicht einmal zur Hälfte. Angesichts von rund 380 Klubs im Sportkreis und 52 Verbänden ist das eine abenteuerlich schwache Resonanz.