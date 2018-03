Medaille in weiter Ferne

Bogenschießen: Hallen-DM in Solingen

Zur Deutschen Hallen-Meisterschaft der Bogenschützen in der Klingenhalle in Solingen hatten sich drei Teilnehmer von den Bogenschützen Nürtingen qualifiziert. Eine Medaille war jedoch in weiter Ferne.

522 Schützen kämpften auf fünf Durchgänge verteilt um die Titel. Die beiden Blankschützen Jürgen Scholl und Richard Klesmann schlugen sich im 70 Teilnehmer starken Feld achtbar. Während bei Klesmann der Start noch etwas holprig war, konnte Scholl mit seiner Leistung nach den ersten vier Passen ganz zufrieden sein. Doch der Rückschlag folgte prompt, drei Pfeile fanden in der fünften Passe einfach nicht so richtig die Mitte. Es ergeben sich nur 18 Ringe und das warf ihn im Ranking nach hinten. Klesmann hatte das Glück auch nicht auf seiner Seite und brachte nur 244 Zähler in der ersten Hälfte zusammen. Scholl bügelte dagegen seinen Ausreißer wieder aus und bei ihm standen 252 Ringe zu Buche.