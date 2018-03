Luftpistole-Bundesliga

04.12.2008

Am Wochenende fällt die Entscheidung, welche Mannschaften aus der Süd-Gruppe der Bundesliga sich für die Finalwettkämpfe im Februar in Coburg qualifizieren. Auch die Schützen des TSV Ötlingen haben noch eine Chance, auf diesen Zug aufzuspringen.

Die Rübholzschützen treffen auf die Heimmannschaft, den Tabellenvierten SGi Ludwigsburg. Die Wettkämpfe beider Teams verliefen in der Vergangenheit immer sehr ausgeglichen, ein Punktgewinn ist für Ötlingen also allemal drin. Auch gegen den derzeitigen Tabellendritten und mit Ludwigsburg punktgleichen ESV Weil am Rhein rechnen sich die Ötlinger am Sonntag eine reelle Chance aus. Für die TSV-Schützen sind Siege in diesen beiden Wettkämpfen die letzte Chance, sich für die Finalwettkämpfe zu qualifizieren.

Auch bei einem doppelten Punktgewinn wären die Ötlinger auf die sprichwörtliche Schützenhilfe der anderen Vereine angewiesen. Nur wenn die Ergebnisse der Wettkämpfe in Ludwigsburg und in Ulrichshögl so ausfallen, dass Ötlingen den vierten Tabellenplatz erreicht, kann für die Reise nach Coburg geplant werden. ww