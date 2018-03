„Liver geht‘s nicht – That´s Entertainment“ Marc Marshall, live mit Band, am 1. Mai in Stadthalle K3N

18.04.2012

(pm) Am Dienstag, 1. Mai gastiert Marc Marshall mit Band um 18 Uhr in der Stadthalle K3N in Nürtingen. Der beliebte Moderator und Musiker gilt als der musikalische Kopf des Erfolgsduos „Marshall & Alexander“. Marc Marshall in diesem Konzert solo auf musikalischen Wegen. Begleitet wird er von einem Ensemble der ausgewählt besten, deutschen Musiker unter der Leitung von Frank Lauber. Mit vielen Eigenkompositionen, aber auch mit Welthits wie „Green green grass of home“, „Amazing Grace“, „Jamaica Farewell“, „Mambo Italiano“ und vieles mehr erzählt der Entertainer über sich und seinen musikalischen Werdegang. Entertainment wie in Las Vegas. Handgemacht. Durch und durch Live. Marc Marshall hat sich mit vielen Musikrichtungen ernsthaft auseinandergesetzt. Nicht nur das: er beherrscht sie auch. Pop, Jazz, Klassik. Mit großem Stilgefühl begeistert er damit sein Publikum. Seine Stimme und seine emotionale Power sind so reich ausgestattet, dass man durchaus sagen kann: Das ist Weltklasse.

iKarten gibt es im Vorverkauf im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon 94 64-150 sowie in der Buchhandlung im Roten Haus, Kirchstraße 8, Telefon 503120.