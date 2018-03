Leichtathletik: Auftakt der Kreis-Vier-Hallen-Tournee

Leichtathletik: Auftakt der Kreis-Vier-Hallen-Tournee

Rund 200 Teilnehmer in Denkendorf – Resonanz könnte besser sein

Mit rund 200 Teilnehmern war die zehnte Auflage des Denkendorfer Schüler-Hallensportfests recht gut besetzt. Es war gleichzeitig der Auftakt zur Kreis-Vier-Hallen-Tournee. Im kommenden Jahr sind die nächsten Stationen Esslingen, Köngen und zum Abschluss Neckartenzlingen.

In Denkendorf herrschen durch zwei nebeneinander liegende Hallen ideale Bedingungen. So kann der Ballwurf völlig losgelöst von den Lauf- und Sprungdisziplinen in einer eigenen Halle ausgetragen werden. Dadurch können die Dreikämpfe der Schüler reibungslos ablaufen.

Der Gastgeber TSV Denkendorf, die LG Teck, die LG Esslingen und der TSV Baltmannsweiler waren nicht nur personell die stärksten Mannschaften. Diese Vereine dominierten zusammen mit dem VfL Kirchheim, dem TSV Oberboihingen, dem TSV Wendlingen und der LG Neckar-Erms die Einzelwertungen.

Viel Leben in die Halle brachten die Rundenläufe. Sie wurden zum Abschluss der Dreikämpfe absolviert und waren stark besetzt.

Nicht ganz so stark war die Beteiligung der Vereine an der Kreis-Vier-Hallen-Tournee. Eine komplette Mannschaft über alle vier Runden bringen zu müssen schreckt scheinbar viele Vereine ab. In den drei Wertungs-Altersklassen werden deshalb in diesem Jahr nur 18 Mannschaften berücksichtigt. Die LG Teck gibt nach der ersten Runde den Ton an. pk