Noch vor wenigen Jahren gehörte der Stabhochspringer Fabian Schulze vom LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg der LG Leinfelden-Echterdingen an und hält für diese Startgemeinschaft mit 4,90 und 5,11 Metern auch die Jugendrekorde des Kreises Esslingen.

Zwischenzeitlich U-23-Vizeeuropameister geworden, strebt er nun einen Startplatz beim Leichtathletik-Weltfinale im September in Stuttgart an. Untermauert hat er seinen Anspruch auf einen Startplatz zuletzt beim Gugl-Meeting in Linz, wo er den Wettbewerb mit 5,81 Metern gewann.

Aufgrund seiner bisherigen Erfolge bei gewerteten Internationalen Meetings so gewann Schulze zum Beispiel bereits im April ein Springen in Dakar liegt er nun gar als bester Deutscher mit 43 Punkten auf Rang fünf der IAAF-Rangliste und hat seinen Vorsprung auf den Sechsten Tim Lobinger, der mit 33 Punkten zu Buche steht, ausgebaut. Ob es für den Auftritt im Daimler-Stadion dann reicht, zeigt sich endgültig erst am 3. September beim ISTAF in Berlin, bei dem Fabian Schulze schon seit langem einen Startplatz sicher hat. kr