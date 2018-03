Lebenszeichen aus Oberboihingen

09.02.2012, Von Eberhard Einselen — E-Mail verschicken

Tischtennis-Übersicht,?Herren: Bezirksligist gibt nach 9:7-Heimsieg Rote Laterne ab ? TTC Aichtal zurück in der Erfolgsspur

Verbandsklasse, wir kommen: Der TSV Wendlingen II gewann das Landesliga-Spitzenspiel bei der SG Schorndorf mit 9:5 und hat jetzt sechs beziehungsweise vier Punkte Vorsprung. Bezirksligist TSV Oberboihingen „lebt noch“. Das Schlusslicht gewann gegen den TGV Roßwälden mit 9:7 und ist erst einmal weg von einem Abstiegsplatz.

Der TTC Aichtal ist zurück in der Erfolgsspur. Nach den Siegen gegen den TSV Jesingen (9:4) und den TV Nellingen (9:3) sind die Aicher bestens gerüstet für das absolute Topspiel am Samstag gegen den VfL Kirchheim. Mannschaftsführer Frank Dürr: „Kirchheim wird einer lockeren und hoch motivierten Truppe gegenüberstehen.“ In der Kreisliga, Gruppe 1, gewann der TSV Wendlingen IV das Spitzenspiel beim VfB Oberesslingen/Zell II mit 9:2 und steht so vor dem Aufstieg in die Bezirksklasse.“

Regionalliga