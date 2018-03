Kurz notiert

09.08.2007

Der TSV Wendlingen erwartet am kommenden Samstag um 11 Uhr den TSV Grötzingen II zu einem Vorbereitungsspiel.

Der FV 09 Nürtingen gewann am Dienstag das Testspiel gegen den SV Pfrondorf (Bezirksliga Alb) mit 3:2. Torschützen waren Dominic Franchi (2) und Markus Daubner. Das Spiel heute Abend gegen den FC Frickenhausen findet nicht wie angekündigt in Frickenhausen statt, sondern auf dem Nebenplatz des Wörth-Stadions in Nürtingen. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

In einer torreichen Partie trennten sich Kreisliga-B-Vertreter TSV Neckartenzlingen und der klassenhöhere FC Frickenhausen II 4:4 unentschieden.

Neuffens Fußballer überprüfen am Wochenende ihren Leistungsstand. Die zweite Mannschaft spielt am kommenden Sonntag um 16 Uhr bei der TSV Oberensingen, die erste Garnitur misst sich am selben Tag um 15 Uhr im Spadelsberg mit den SF Dettingen.

Leichtathletik: Die Württembergischen Meisterschaften der Senioren, die Ende Juni wegen des fehlenden Ausrichters abgesagt werden mussten, finden nun am 25. und 26. August in Flein statt.