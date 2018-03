Kuchen muss bitteren Gang antreten

18.06.2012, Von Klaus-Dieter Leib — E-Mail verschicken

Relegation zur Fußball-Bezirksliga Neckar-Fils: Sirnau nach 3:2 in der Verlängerung aufgestiegen

Erst in der Verlängerung sicherte sich die SG Eintracht Sirnau den letzten Platz für die Fußball-Bezirksliga. Im entscheidenden Relegationsspiel kam der A-Ligist aus der Staffel 1 zu einem glücklichen 3:2 gegen den Bezirksligisten FTSV Kuchen.

Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel bei der Elf von Trainer Klaus Schipke keine Grenzen. Was sich zuvor in einer dramatischen Verlängerung abgespielt hatte, war fast unbeschreiblich. Die knapp 400 Zuschauer hatten nicht den Eindruck, dass bei dieser Hitzeschlacht – das Thermometer zeigte über 30 Grad – in der Verlängerung überhaupt noch ein Tor fallen würde.

Beide Mannschaften waren mit ihren Kräften fast am Ende, dann überschlugen sich die Ereignisse innerhalb von nur vier Spielminuten. Durch einen schweren Abwehrfehler von Kuchens Abwehrchef Kai Brosig, der das Leder nicht traf, konnte der eingewechselte Valentin Schlienz alleine aufs Tor zulaufen und erzielte das glückliche 2:1 (104.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später gab es Freistoß für den Bezirksligisten, der erst 18-jährige Marco Zink hämmerte das Leder zum 2:2 in die Maschen (105. + 1). Das war immer noch nicht genug, denn in der Nachspielzeit der ersten Verlängerungshälfte gelang erneut Schlienz das 3:2 (105. + 3).