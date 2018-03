Kohlberg will TVT-Express stoppen

21.10.2017, Von Klaus Schorr

Fußball, Kreisliga B: Brisantes Derby unterm Jusi – TB Neckarhausen zu Gast in Neuenhaus

Am zehnten Spieltag kommt es in den Kreisligen B zu einigen Topspielen. In Staffel 1 will der TV Unterboihingen seine blütenweiße Weste beim Spitzenspiel in Deizisau behalten und in Staffel 4 stehen sich auf dem Staufenbühl Großbettlingen und Aich sowie in Neuenhaus der TSV und der TB Neckarhausen gegenüber. In Staffel 5 empfängt der TSV Kohlberg den TV Tischardt.