Hartes Stück Arbeit

Handball-Kreisliga A

Ein hartes Stück Arbeit musste der TB Neuffen in einem sehr intensiv geführten Spiel leisten, um den TSV Deizisau II mit 22:16 (8:9) niederzuhalten.

Die körperlich überlegenen Gäste spielten ihre Vorteile einer sehr robusten und gut postierten 6:0-Abwehr aus und machten den Rot-Weißen das Torewerfen schwer. Ein glänzender Schlussmann war bei den Deizisauern ein weiteres Plus in den ersten zehn Minuten. Der TBN rannte zunächst vergeblich gegen die Abwehrmauer der Gäste an, spielte zu statisch und zu ungefährlich. Hagen Braunwarth gelang erst in der 7. Spielminute das 1:2. Die Gäste legten das 4:1 vor und der TBN war sichtlich beeindruckt. Aber man blieb ruhig und glaubte an die eigene Stärke. Vor allem Kevin Krohmer, der wieselflinke Youngster, zeigte zum ersten Mal von Beginn an auf der Mittelposition seine Qualitäten. Dass der TBN nicht schon weiter zurücklag als mit 3:5 war auch Torhüter Michael Hartmann zu verdanken, der immer wieder spektakulär parierte. Julian Probst, Mirko Streubel und Adam Kolasinski sorgten für den 7:7-Ausgleich. In die Kabine nahmen die Gäste eine 9:8-Führung mit.