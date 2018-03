Handball-Landesliga, Staffel 2

22.02.2005, Von Frank Schlipf — E-Mail verschicken

Der SKV Unterensingen bietet Spitzenreiter SG Lenningen eine Hälfte Paroli, unterliegt aber klar mit 30:39

Die erhoffte Überraschung ist ausgeblieben: Der SKV Unterensingen unterlag beim Tabellenführer SG Lenningen klar mit 30:39 Toren. Die Niederlage fiel freilich um einige Tore zu hoch aus. In der ersten Hälfte zeigte sich der SKV noch als ebenbürtiger Gegner, jedoch konnte man in der zweiten Halbzeit dem Favoriten nichts mehr entgegensetzen.

Lenningen erwischte den besseren Start und ging mit drei Treffern in Folge mit 3:0 in Führung. Viele Fehlwürfe auf Seiten des SKV deuteten darauf hin, dass die Mannschaft doch große Nervosität an den Tag legte, vielleicht auch zu großen Respekt. Beim Stande von 1:4 hatte man dann aber den Eindruck, dass die Gäste endgültig in der Partie angekommen waren. Mit schnellem Angriffsspiel erzielte man nun Tor um Tor und auch die Abwehr zeigte sich gefestigter. So kam man in der 12. Spielminute zum verdienten 5:5-Ausgleichstreffer.