Handball-Kreisliga A

15.01.2008

Team Esslingen II gegen TB Neuffen 34:14 so stand es rot auf schwarz an der Ergebnistafel. Der TB Neuffen reiste quasi in Bestbesetzung zum Tabellennachbarn Esslingen und kam trotzdem böse unter die Räder.

Man durfte gespannt sein, wie sich der TB nach der heftigen Niederlage im letzten Heimspiel präsentieren würde. Zu Beginn dominierten zwei gute Abwehrreihen und es stand 2:1 für die Gastgeber (5.). In der 6. Spielminute erhielt ein Esslinger nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Der TB war im Angriff aber über das ganze Spiel hindurch viel zu passiv und wenn sich mal ein Spieler durchsetzen konnte, dann war spätestens beim Esslinger Torhüter Endstation. Esslingen konnte sich dadurch immer weiter absetzen und vor allem durch schnelle Tempogegenstöße einfache Tore erzielen. Über 9:3 und 13:5 stand es zur Halbzeit schon 15:6.

Nach der Pause das gleiche Bild: Vorne viel zu wenig Bewegung und kaum ein Spieler traute sich was zu. Frustriert und eingeschüchtert traten die Neuffener auf. Esslingen nutzte die Gunst der Stunde und zog weiter davon. Beim Stande von 24:8 nach 45 Minuten war spätestens allen klar, dass nichts zu holen war. Einzig Manuel Krieg konnte sich zum Schluss noch ein paar Mal schön in Szene setzen. An der 14:34-Abfuhr änderte dies freilich auch nichts.

Der TB Neuffen hat nun erneut eine längere Pause, um sich auf das nächste Spiel gegen den TV Plieningen am 9. Februar vorzubereiten. mü