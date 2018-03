Handball: DHB-Pokal, Frauen, 1. Runde

01.09.2006

Nürtingerinnen erwarten morgen Zweitligist HSG Bensheim-Auerbach

Bereits vor dem offiziellen Rundenstart erwartet die Frauenmannschaft der TG Nürtingen eine Generalprobe der besonderen Art. Am morgigen Samstag geht es im DHB-Pokal gegen den Zweitligisten HSG Bensheim-Auerbach. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Theodor-Eisenlohr-Halle. Die Partie wird von der Handballabteilung als Saisonauftakt genutzt und umrahmt von der Vorstellung der aktuellen Nürtinger Teams. Daher repräsentieren sich auch die TG-Männer in einem Freundschaftsspiel um 18 Uhr.

Die HSB Bensheim/Auerbach ist natürlich haushoher Favorit in dieser ersten DHB-Pokalrunde. Alles andere als ein Sieg des mit (teils ehemaligen) Jugend- und Aktiven-Nationalspielerinnen gespickten Zweitligisten wäre eine Sensation. Dennoch will der neue Nürtinger Trainer Braco Vujinovic natürlich dem Zweitligisten das Leben möglichst schwer machen. Wenn ihm auch die Ansetzung der Partie nicht wirklich in den Vorbereitungsplan passt. Dieses Spiel kommt für uns eigentlich zu früh, so der TG-Coach. Ganz abgesehen davon, dass sich die eine oder andere Spielerin noch im Urlaub befindet, hat die Mannschaft den Umbruch nach dem Abgang nahezu aller Leistungsträgerinnen der vergangenen Saison noch nicht abgeschlossen.