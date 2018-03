Handball-Bezirksliga, Männer

Am kommenden Sonntag um 17 Uhr erwartet der Tabellenzweite SKV Unterensingen den HC Wernau in der heimischen Bettwiesenhalle. Der Aufsteiger rangiert aktuell auf einem guten sechsten Tabellenplatz und ist sicherlich nicht zu unterschätzen.

In den bisherigen Partien konnten die Wernauer durch einige sehenswerte Ergebnisse auf sich aufmerksam machen. Vor allem der deutliche Sieg gegen Vaihingen sollte die Unterensinger warnen, da der SKV seinerseits gegen Vaihingen die Punkte in der Auswärtspartie abgeben musste. Trotz allem wird die Gaber-Truppe aber mit einer gehörigen Portion Optimismus an diese Aufgabe herangehen. Zuhause ist man in dieser Saison bisher verlustpunktfrei und die letzten sechs Spiele hat mal allesamt gewonnen. Vor allem der Sieg im Spitzenspiel vergangene Woche in Denkendorf sollte der Mannschaft einen weiteren Schub geben. Wenn man konzentriert an diese Aufgabe herangeht, ist ein Sieg eigentlich Pflicht, aber man weiß aus der Vergangenheit, dass der SKV auch für negative Überraschungen immer mal wieder zu haben ist.

Trainer Gaber kann bis auf den langzeitverletzten Holger Schönfeld voraussichtlich auf den kompletten Kader zurückgreifen, ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem angeschlagenen Rückraumspieler Frieder Gänzle. fs