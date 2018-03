Handball-Bezirksliga, Frauen

15:18 gegen HC Wernau: Dritte Niederlage in Folge für TGN II

Wieder einmal reichte es der zweiten Damenmannschaft der TG Nürtingen nicht zum Sieg. Beim Bezirksligaspiel gegen den HC Wernau zog man trotz guter Abwehrleistung und knappem Halbzeitergebnis (6:8) letztendlich den Kürzeren und musste eine 15:18-Niederlage hinnehmen.

Trotz der anfänglichen Unordnung in der Nürtinger Abwehr lagen die Gastgeberinnen gleich zu Beginn mit 2:0 in Führung, was den glanzvollen Paraden von Torhüterin Torill Andersen zu verdanken war. In den folgenden Minuten nutzte der HC Wernau diese Absprachefehler jedoch aus und erzielte so den Ausgleich. Ansonsten verlief die Partie in der ersten Halbzeit eher ausgeglichen und erst in der 18. Minute gelang es den Wernauerinnen, sich mit zwei Toren abzusetzen (4:6).

Die TG Nürtingen, in der Abwehr wieder gewohnt stark, ließ sich aber nicht abschütteln. Hierzu trug vor allem Adriana Rau mit zahlreichen Treffern bei. Gegen Ende der ersten Hälfte häuften sich auf beiden Seiten technische Fehler und Ballverluste, wodurch das Spiel schneller und hektischer wurde. Die Gastgeberinnen konnten zwar noch einmal auf 6:7 verkürzen, in die Pause ging man aber trotzdem mit einem Zwei-Tore-Rückstand (6:8).